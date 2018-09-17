Bakan Pakdemirli'den Kumluca'daki yangına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınından 70 hektarlık alanın etkilendiğini belirterek, "Yaralı ve can kaybı yok” dedi.

Bakan Pakdemirli, Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda saat 10.25'de çıkan ve halen devam eden yangın bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere uçakla Antalya Havalimanı'na geldi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan tarafından karşılanan Pakdemirli, yangınla ilgili ilk bilgileri aldıktan sonra helikopterle yangın bölgesine hareket etti. Helikopterle yangın alanına giden Pakdemirli, bölgeyi havadan ve yerinde inceledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 70 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Bakan Pakdemirli, “Sera alanında etki az. Bir ahır, bir de köy evi etkilendi. Gece itibarıyla iklimsel bir değişiklik olmazsa kontrol altında. Yaralı ve can kaybı yok. Yangın parçalı geniş alanda etkili ve kontrol altında” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'ye helikopterle incelemeleri sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Türel ve Vali Karaloğlu da eşlik etti.