Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması:

Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği'nin toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla DEAŞ'tan temizlediğimiz yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdik. Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar" dedi.

Bakan Soylu, "Ülkemizde ele geçirdiğimiz PKK mağaralarında silahların yanı sıra torna makineleri bile bulduk. Bu mağaralar, deniz seviyesinden 2 bin 500-3 bin metre yükseklikte, bazıları 3 katlı ve yerin 100 metre altına doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.