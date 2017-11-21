Ticari ilişkilerin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi, işlerliği ve sürdürülebilirliği için güven unsurunun her zaman kilit bir role sahip olduğunu söyleyen Tüfenkci, "Alıcı ve satıcının fiziksel olarak karşı karşıya gelmediği elektronik ticarette güven unsurunun önemi daha da artmıştır. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda; tüketicilerin yüzde 27’sinin güvenlik ve yüzde 17’sinin ise gizlilik endişeleri sebebiyle internetten alışveriş yapmadıkları belirtilmiştir. TÜİK’in araştırmalarında ise gizlilik ve güvenlik kaygıları yüzde 45" diye konuştu.

Antalya’nın turizm bölgesi Belek’te devam eden Uluslararası E-Ticaret Konferansı’nda Postanın Dijital Dönüşümü ve E-Ticaret adlı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın yaptığı panele konuşmacı olarak katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, elektronik ticarette güven damgası hakkında tebliğin 6 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girdiğini söyledi. E-ticaret konusuna da değinen Tüfenkci, Türkiye’de her 4 kişiden birinin e-ticaret alışverişi yaptığını ve Türkiye’de e-ticaret pazar büyüklüğünün 2017 Eylül ayı sonu itibariyle 72,7 milyar TL’ye ulaştığını kaydetti.

Dünyada ve Türkiye’de e-ticaret sektörünün çok hızlı büyüdüğüne işaret eden Bakan Tüfenkci, ticaretin insanlık tarihi kadar eski bir kavram olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Günümüzde ise artan bir şekilde ’elektronik ticaret’ olarak ortaya çıkmaktadır. Bu değişimi yakalamak ve ona öncülük etmek için bugünün ve yarının dünyasını iyi okumamız, olup bitenleri iyi analiz etmemiz şart. Günümüzde nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zeka gibi kavramlar iş modellerini ve sektörleri etkilemekte; dijitalleşmeye en iyi uyum sağlayan işletmeler lider konuma gelmektedir. E-ticaret; işletmelerin doğru tüketiciye hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için en etkin yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. E-ticaret ile işletmeler, daha geniş kitlelere düşük maliyetlerle daha etkin hizmet sunabilmektedir. E-ticaret, sağladığı verimlilik artışının yanı sıra, sağladığı yeni iş kolları, uzmanlık alanları ve erişilen yeni pazarlar sayesinde sektörlere dinamizm katan bir etkiye sahiptir. Bu yeni ticaret yöntemi; geleneksel perakende sektörü ile lojistik, mobil hizmetler ve bilişim gibi etkileşimde bulunduğu diğer sektörlerin gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla, dijitalleşmeyle iç içe geçmiş olan e-ticaret sektörü gittikçe daha da önemli hale gelerek, ülke ekonomilerine yön veren itici güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönüşüm süreci ekonomimiz için iş dünyamıza önemli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları değerlendirebilmek için kamu ve iş dünyası olarak birlikte hareket etmemiz önem arz ediyor"

"Her 4 kişiden birisi e-ticaretten alışverişi yapıyor"

E-ticaret sektöründe güvenin önemine değinen Bakan Tüfenkci, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Bu sektördeki tüm aktörlerin güvenini inşa edecek düzenlemeleri hayata geçirmek bu anlamda stratejik bir öncelik taşıyor. İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren bireylerin toplam nüfusa oranı 2017 yılında yaklaşık yüzde 25 olmuştur. Toplam nüfus açısından 2016 yılında her beş kişiden biri e-alışveriş yaparken 2017 yılında her dört kişiden biri e-alışveriş yapmaktadır. Türkiye’de e- ticaret pazar büyüklüğü 2013’te 14 milyar TL iken, 2016 yılında 68 milyar TL’ye yükselmiştir. 2017 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla ise dokuz aylık rakam 72,7 milyar TL’ye ulaşmış bulunmaktadır"

"Türkiye’nin mobil ticarette hızla yol alması gerekmekte"

Dünyada 2021’de mobilin e-ticaretteki payının yüzde 55 olacağının tahmin edildiğini belirten Bakan Tüfenkci, Türkiye’de de, mobil ticaretin, e-ticarete ivme kazandıran önemli kanallardan biri haline geldiğini söyledi. 2012 yılında e-ticaret işlemlerinin yaklaşık yüzde 9’u akıllı telefon ve tabletler üzerinden gerçekleştirildiğini kaydeden Tüfenkci, "Bu oran 2016’da yüzde 19’u bulmuştur. 2021 için de bu oranın yüzde 49 seviyesine ulaşacağı tahmin edilmekte. Dünyada bu oranın şu anda yüzde 44 seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, Türkiye’nin mobil ticarette hızla yol alması gerekmekte" diye konuştu.

"E-ticaretin önünde engeller var"

E-ticaretin önünde çeşitli engeller olduğunu kaydeden Tüfenkci, "E-ticaretin gelişiminin önünde güvenlik, lojistik, bilgi ve farkındalık eksikliği ile nitelikli işgücü eksikliği gibi engeller bulunmaktadır. Bu durum işletmelerimizi ve vatandaşlarımızı e-ticaretten uzak tutmaktadır. İşletmeden tüketiciye e-ticaretin yanında, işletmeden-işletmeye e-ticaret de dünyada büyük bir artış göstermektedir. Ülkemizde ise işletmeden-işletmeye e-ticaret istenilen boyutta değildir. İşletmecilerimizin bu alana yönlendirilmesi yine devletimiz, STK’lar ve sektörün ortak çalışmasıyla mümkün olacaktır. Hem yurt içi ticaret hem de ihracat için potansiyeli yüksek olan bu alan işletmelerimize dünyada yeni pazarlar açacak, rekabet imkanlarını artıracak" ifadelerini kaydetti.

E-ticaretin, KOBİ’lere fırsatlar sunduğunu da belirten Tüfenkci, "Özelinde bakıldığında sunduğu fırsatlar daha da ön plana çıkmaktadır: E-ticaret, KOBİ’lerin pazarda yer edinerek markalaşmalarında etkili olacaktır” dedi.

"Elektronik Ticarette Güven Damgası"

Ticari ilişkilerin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi, işlerliği ve sürdürülebilirliği için güven unsurunun her zaman kilit bir role sahip olduğunu söyleyen Tüfenkci, "Alıcı ve satıcının fiziksel olarak karşı karşıya gelmediği elektronik ticarette güven unsurunun önemi daha da artmıştır. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda; tüketicilerin yüzde 27’sinin güvenlik ve yüzde 17’sinin ise gizlilik endişeleri sebebiyle internetten alışveriş yapmadıkları belirtilmiştir. TÜİK’in araştırmalarında ise gizlilik ve güvenlik kaygıları yüzde 45. Ülkemiz hem kullanıcı sayıları, hem de kullanım oranı kapsamında e-ticaret konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Elektronik ticaret hacminin artması için öncelikli olarak tüketicilerin güven algısının iyileştirilmesi ve elektronik ticarette güven ortamının tesis edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi amacıyla ’Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ 6 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir’ şeklinde konuştu.

"Gümrük beyannamesinin her aşamasında beyan sahibini bilgilendirdik"

Ticareti kolaylaştırmak için bakanlık olarak çok çalışmalar yaptıklarını dile getiren Tüfenkci, şunları söyledi:

"Gümrük işlemlerinde gerekli belgelerin kağıt ortamından elektronik ortama aktarılması yönünde çalışıyoruz. Bilge programı ile Gümrük Beyannamelerinde Tescil ve Onay İşlemlerini birleştirdik. Gümrük beyannamesinin her aşamasında beyan sahibini bilgilendirdik. ’Yükümlü Geri Bildirim Sistemi’, ithalat-ihracat işlemi yapan firmalara ve temsilcilerine gümrük işlemlerinin durumunun anlık olarak e-posta ile bildirilmesini sağlayan sistemdir. İhracat işlemlerinde e-fatura uygulamasını başlattık. Önemli bir çalışmamız ise, Sayın Başbakanımızın çok önem vererek hızla hayata geçirdiğimiz; dış ticaret erbabımızın zaman ve maliyet tasarrufuna yönelik olan Tek Pencere Sistemi’dir. Bugün birçok kurum sisteme entegre olmuş vaziyette ve birçok işlem bu tek veri giriş noktasından tamamlanabilmektedir. Limanlardaki işlemlerin kolaylaştırılıp hızlanmasının yanında eşyanın takip edilebilirliğini artıracak olan bir sistemi devreye aldık. Konteyner ve liman takip sistemini 2018 yılı itibarıyla tüm limanlarda işler hale getirmek için çalışıyoruz. Bunun ardından sisteme liman idareleri acenteler ve diğer kamu kurumlarını entegre edeceğimiz liman tek pencere sistemimiz gelecektir Yine kara hudut kapılarımızda mükerrer bilgi talepleri ve kontrollerini ortadan kaldırarak, sınır geçiş sürelerini kısaltmak için komşu ülke gümrüğüyle ülkemiz gümrüğü arasında anlık veri paylaşımının sağlanması yönünde çalışıyoruz. Bu yönde Gürcistan ve İran ile oldukça ilerleme kaydettik. Özellikle güvenilir ticaret erbabının gümrük işlem süreçlerinin kolaylaştırılıp hızlandırılmasında büyük payı olan diğer bir uygulamamız ise ’yetkilendirilmiş yükümlü’ uygulamasıdır. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi 177 firma bulunmaktadır. İzin ve belgelerde kağıtsız ortama geçtik."