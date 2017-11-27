Bakan Yılmaz, Anadolu Oyuncak Müzesi’nde

Antalya ziyaretinde Dokuma Park’taki Anadolu Oyuncak Müzesi’ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a, müzenin kurucusu Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü rehberlik etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve Gökçen Özdoğan Enç, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer’in de bulunduğu heyete, müzeyi tanıttı.

Kara tahtalı sınıfta hatıralar canlandı

Ziyaretçi sayısı, açılış süresi, sergi zenginliği ve maliyetiyle rekorlar kıran müzenin tüm odalarını gösteren Başkan Tütüncü, Bakan Yılmaz’a sergilenenlerin hikayelerini ve önemlerini anlattı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarındaki kara önlüklü, tahta sıralı, deney dolaplı ilkokul sınıfının canlandırıldığı odaya giren Bakan Yılmaz, müzedeki en fazla zamanını burada geçirdi. Bu odada herkesin hatıralarının canlanacağına işaret eden Bakan Yılmaz, bolca fotoğraf çektirdi.

“Müzede görerek öğrenecekler”

Gezinin sonunda müzenin hatıra defterini imzalayan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Anadolu Oyuncak Müzesi’nin aynı zamanda bir eğitim kurumu olduğunu vurguladı. Müzenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, burada mühendislik, denizcilik, havacılık, fizik ve teknik gibi her alanda öğrencilerimizin görerek öğrenecekleri ve hayal edecekleri çok şey olduğunu söyledi.

“Bu günümüz dünden iyi”

Önce evlatlarımıza hayal etmeyi, sonra da hayallerini gerçekleştirmek için ne ihtiyaçları gerekiyorsa onu yapmayı amaç edindiklerini belirten Yılmaz, “Türkiye’nin bugünü dünden, yarını da bugünden iyi olacak. Oyuncak müzelerimiz yoktu ama bugün var. Dün evlatlarımıza neyi hayal edebileceklerini sınırlı olarak gösteriyorduk. Bugün kodlama eğitimini yaygınlaştırmak istiyoruz. Çok daha iyi bir Türkiye’yi evlatlarımıza bırakacağız” diye konuştu.