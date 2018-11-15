Bakan Ziya Selçuk, dev uçağın önünde öğrenciler olmadan fotoğraf çektirmedi

Antalya'da bu yıl 62'incisi düzenlenen "Türkiye Milli Pediatri Kongresi"nde katılmak üzere şehre gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kongrenin ardından Aksu İlçesi'nde Türkiye'nin ilk tematik uçak lisesini ve hayırsever bir kişi tarafından yaptırılan okulun açılışına katıldı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Bakan Selçuk, dev uçak önünde öğrenciler olmadan kendisi fotoğraf çekinmek istemedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da bu yıl 62'incisi düzenlenen "Türkiye Milli Pediatri Kongresi"nde katılmak üzere dün akşam şehre geldi. Bugün Belek'te bir otelde düzenlenen kongrenin ardından Aksu İlçesi'ne geçen Selçuk, burada ilk olarak Türkiye'nin ilk tematik okulu olan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okul girişinde okulla ilgili kısa bir bilgi alan Selçuk daha sonra okulun bahçesine bir yıl önce Antalya Havalimanından bir günlük çalışma sonrasında karayolu ile okulun bahçesinde getirilen Boeing 737-400 tipi uçağın içerisinde incelemelerde bulundu.

İsteği geri çevirdi, öğrencileri çağırdı

İncelemelerin ardından Selçuk, öğretmenler odasında öğretmenler ile bir süre görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından okulun hangar bölümüne geçen Selçuk, burada bulunan ve çeşitli uçaklara ait parçaları inceledi. Öğrenciler bir yolcu uçağına ait elektrik gücünü üreten motorunu çalıştırarak, bakan Selçuk ile birlikte kısa bir eğitim çalışması yaptı. Okul gezisinin ardından okulun bahçesinde bulunan Boeing 737-400 tipi uçağının yanına gelen Bakan Selçuk, burada tek başına fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirerek yanında öğrencilerinin de olmasını istedi. Bunun üzerine okulda bulunan bir çok öğrenci Bakan Selçuk'un yanına gelerek beraber fotoğraf çektirdiler.

“Eğitimde alt yapının büyük kısmı tamamlandı”

Uçak lisesinin ardında Kemerağzı Mahallesi'nde hayırsever iş adamı Kürşat Başkırt tarafından yaptırılan Necati Başkırt İlkokulu ve Ortaokulunun açılış kurdelesini kesti. Başkırt ailesi bir de lise yaparak eğitime katkılarını sürdüreceklerini belitti. Burada kısa bir konuşma yapan Bakan Ziya Selçuk, “Hayırseverimizin annesi ve babası için böyle bir hayır düşünmesi nasıl bir sevinçtir. Kendisi de çok duygulandı. Bakanlık olarak Türkiye'de eğitimin alt yapısının çok büyük bir kısmının tamamlandığını görüyoruz. Bu işler yapılırken hayırseverlerimizin çok ciddi katkıları var. Bundan sonra alt yapılarının bu kadar tamamlandığı niteliğin daha da arttırılması için gayret edeceğiz. Bu tür çalışmalar ve çabalar bizi de heyecanlandırıyor.” dedi.

“Çocuklarda notlar üzerinden bakmayınız”

“Türkiye'nin geleceği için çocuklarımızın geleceği için elimizden ne gelirse yapacağız.” diyen Selçuk, “Benim anne ve babalara da mesajım var. Çocuklarımızın geleceği açısından çocuklarımıza notlar üzerinden, diplomalar üzerinden bakmayınız. Bir çocuğun ayakta durması için onun şahsiyetinin ne kadar güçlü oluşudur. Elbette diplomalarda önemlidir. Notlardan daha önemli olan şey çocuğun sanatla buluşmasıdır. Sağlam bir kişilik geliştirmesidir. Çocuğun her yönden gelişmesi için biraz daha gayret göstermemiz gerekir.” açıklamasını bulundu. Kurdele kesme töreninin ardından okulun içerisinde bulunan sınıflarda öğrencileri ziyaret eden Bakan Selçuk, öğrencilerle sohbet ederek, müzik sınıfında öğrencilerin ve öğretmenlerin söylediği türkülere eşlik etti.