Bakü şehitlerinin anısı Kepez’de yaşayacak

Kepez Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında AK Parti, MHP ve CHP’li meclis üyeleri Bakü şehitleri için tek yürek oldu. Belediye başkan vekili Hatice Sütcü başkanlığında yapılan Ağustos ayı meclisinde, önerge ile gündeme alınan Hüsnü Karakaş Mahallesi 3520 sokağa ‘Bakü Türk Şehitleri Caddesi’ isminin verilmesi maddesi oy birliğiyle kabul edildi. 20. Yüzyılın başlarında Ermeni Taşnaklar ve Rus Bolşevikler, Azeri kardeşlerimize soykırım uygulamış, onların yardımına da Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Orduları koşmuştu. Aralarında Antalya’dan 10 şehidinde yer aldığı 1918’deki destansı zaferin yıl dönümünde hem zaferi hatırlatmak, hem şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla Hüsnü Karakaş Mahallesi 3520 sokağa ‘Bakü Türk Şehitleri Caddesi’ ismi verildi.

Kepez’de ‘Bakü Türk Şehitleri Caddesi’

Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Orduları’nın kazandığı zaferin 100. yıl dönümünde şehitlerin anısını bir kez daha yaşatacak olan Kepez Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Antalya Gazeteciler Cemiyeti işbirliği ile de DokumaPark’ta Bakü şehitleri anıtının açılışını gerçekleştirdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Bakü şehitleri için düzenlenen gecede Antalya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Mevlüt Yeni’nin önerisine duyarlılık göstererek, kısa sürede meclis gündemine getirilmesini ve hayata geçirilmesini sağladı.