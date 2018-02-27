Balaban, sevincini Başkan Böcek’le paylaştı

Balıkesir’de “Başpehlivanlar Şehitler İçin Kol Bağlıyor” sloganıyla düzenlenen Salon Yağlı Güreşlerinde kupayı omuzlayan İsmail Balaban, Balıkesir dönüşü sevincini Konyaaltı Belediye Başkanı Muhitin Böcek’le paylaştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Karesi Belediyesi’nin işbirliğiyle Afrin’de şehit düşen askerlerin aileleri yararına düzenlenen güreşlerde altın madalyanın sahibi olan Konyaaltı Belediyesi’nin başpehlivanı İsmail Balaban, kardeşi başpehlivan Turan Balaban ve antrenörleri Hasan Aydın ve Ufuk Atalan ile birlikte Başkan Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti.

Muhittin Böcek, bu güreşlerde birincilik kürsüsüne çıkan İsmail Balaban ile de ayrıca gurur duyduklarını söyledi. Başpehlivanları ve onların antrenörlerini çiçeklerle karşılayan Başkan Muhittin Böcek, yeni sezon için pehlivanların hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.