Balık tutkusu sonu oldu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi, balık tutmak için denize açıldığı şişme botun patlaması sonucu denize düşerek boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı sahilinde saat 04.30 sıralarında balık tutmak için şişme botu ile denize açılan Mesut Akar, yaklaşık 50 metre açıkta Şahsa ilk müdahaleyi yapan Akar, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve 112 ekipleri yönlendirildi. Deniz polisi tarafından karaya çıkarılan şahsın, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hayatını kaybettiği belirlendi.



"Suni teneffüs yaptım ama kurtaramadım"

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 34 yaşındaki Süleyman Şimşek’e ait olduğu öğrenildi. Şimşek’in cansız bedeni bulan Mesut Akar, "Yanına gittiğimde botu batmış, bota kapaklanmış şekilde buldum. Çıkardığım zaman her tarafından su geliyordu. Suni teneffüs yaptım ama kurtaramadım. Ben de balık tutmaya çıkmıştım. Kendisini de tanıyorum. Bizim limandan, botu patlamış. Bota tutunmuş ama hayatta kalamamış" dedi.

Şimşek’in gece saatlerinde balık tutmak için denize açıldığı öğrenildi. 34 yaşındaki Şimşek’ten geriye ise patlamış botu ve balık tutmak için yanına aldığı eşyaları kaldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından cenaze otopsi yapılmak için Antalya Adi Tıp Kurumu’na kaldırıldı.