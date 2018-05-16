Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 14:01

Balık tutmak isterken canından oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde gölette balık tutarken suya düşen bir kişi boğuldu.

Balık tutmak isterken canından oldu

16 Mayıs 2018 14:01


Olay, dün akşam saatlerinde Alanya kırsalında bulanan Karapınar Mahallesi’ndeki Göksü Çayı’nın oluşturduğu gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağabeyi Mesut Güneş ile beraber balık tutmak için gölete gelen Fatih Güneş (32), oltayı salladığı sıra dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre derinliğindeki suya düştü. Kardeşinin çırpınışlarını gören ağabey kurtarmak için suya atladı ancak yoğun çaba göstermesine rağmen başarılı olmadı. Bunun üzerine sudan çıkan ağabey durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine çayın olduğu bölgeye gelen ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Çay boyunca akıntıya kapılan Güneş’i arayan ekipler, cansız bedenine ulaştı. Karaya çıkartılan evli bir çocuk babası Güneş’in cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç