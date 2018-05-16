Balık tutmak isterken canından oldu

Olay, dün akşam saatlerinde Alanya kırsalında bulanan Karapınar Mahallesi’ndeki Göksü Çayı’nın oluşturduğu gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağabeyi Mesut Güneş ile beraber balık tutmak için gölete gelen Fatih Güneş (32), oltayı salladığı sıra dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre derinliğindeki suya düştü. Kardeşinin çırpınışlarını gören ağabey kurtarmak için suya atladı ancak yoğun çaba göstermesine rağmen başarılı olmadı. Bunun üzerine sudan çıkan ağabey durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine çayın olduğu bölgeye gelen ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Çay boyunca akıntıya kapılan Güneş’i arayan ekipler, cansız bedenine ulaştı. Karaya çıkartılan evli bir çocuk babası Güneş’in cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.