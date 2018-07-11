Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Macun Mahallesi’ndek bulunan 3’üncü kattaki evinin balkonuna hava almak için çıkan 45 yaşındaki Mustafa Özvatan, aşağı baktı sırada bir anda dengesini kaybederek düştü. 3’üncü kattan yere çakılan Özvatan’ın düştüğünü gören yakınları hemen koşarak müdahale etmeye çalıştı. Yakınlarının haber vermesiyle gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Özvatan daha sonra hastaneye kaldırıldı. Özvatan, doktorların tüm müdahalesine rağmen iç kanamadan dolayı hayatını kaybetti.

Özvatan’ın cenazesi kesim ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Özvatan’ın 3 kızı olduğu ve ilçede bir restoranda çalıştığı öğrenildi. 3 çocuk sahibi babanın ölümü aile üyelerini yasa boğdu. Özvatan bugün Konya’da kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.