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27 Haziran 2018 13:09

Baltık ülkeleri 100. yılını Alanya’da kutladı

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Baltık ülkeleri 100. yılını Alanya’da kutladı

27 Haziran 2018 13:09

Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivalinde Baltık Ülkeleri, Letonya, Litvanya ve Estonya’nın 100. bağımsızlık yılı kutlandı.


Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali kapsamında Letonya’dan Talsi, Litvanya’dan Trakai ve Silute, Polonya’dan Wodzislaw Slaski, Çin’den Fushun, Rusya’dan Murmanks ve Dergaçi olmak üzere 110 kişilik heyet Baltık Ülkeleri, Letonya, Litvanya ve Estonya’nın 100. bağımsızlık yılını kutladı. Letonya’nın Türkiye Büyükelçisi Peteris Karlis Ekferts de kutlamalara Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in konuğu olarak katıldı.


Lifos’ta kendi gelenek görenek ve kültürlerini tanıtan Leton ve Litvan kardeş şehirler Talsi, Trakai ve Silute vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Tanıtım standları, halk dansları toplulukları, el sanatları sergileri ile Baltık mutfağı lezzetlerinin sunuldu.



Yücel: “Festivale renk kattınız”


Geleneksel yemeklerden Başkan Yücel’e ikram eden kardeş şehirler; Yücel’e ülkelerine özgü hediyeler vererek burada olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Sizleri burada ağırlamaktan son derece memnunuz, festivalimize renk kattınız” dedi.




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