Banka müdüründen 100 milyon TL'lik vurgun iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir devlet bankası müdürünün çalıştığı bankayı 100 milyon TL dolandırarak kayıplara karıştığı iddia edildi.

İddiaya göre, Alanya ilçesinde bir devlet bankasında müdür olarak görev yapan A.İ., çalıştığı bankayı 100 milyon TL dolandırarak kayıplara karıştı. Konunun banka çalışanları tarafından fark edilmesinin ardından durum polise bildirildi. Bankada yapılan ilk inceleme sonucu A.İ'nin 100 milyon TL'ye yakın vurgun yaptığı bildirildi. Polis, şüpheli banka müdürü A.İ'yi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. A.İ.'nin Türkiye sınırları içerisinde olduğu tahmin ediliyor.