Antalya'nın Muratpaşa ilçesi'nde bulunan Barboros Ortaokulu'nda aşure etkinliği düzenlendi.

Barboros Ortaokulu'nda Muharrem Ayı nedeniyle 4'üncü geleneksel aşure etkinliği düzenlendi. Aşure öğrenci, öğretmen ve velilere dağıtıldı. Barboros Ortaokulu Müdür Recai Ocak, “Muharrem Ayı hem bereketli hem de hüzünlü bir ay. Çocuklarımıza bu geleneği Muharrem Ayı'nın yaşatmak birlik, beraberlik, kardeşlik sevginin simgesi olduğunu hatırlatmak amacıyla okulumuzda her yıl aşure etkinliği düzenliyoruz. Aşureyi öğrencilerimize, velilerimize çevremizdeki komşularımıza ikram ediyoruz. Muharrem ayını birlikteliğini okulumuzda yaşıyoruz yaşatıyoruz” dedi.