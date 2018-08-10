Barış Suyu Festival Köyü’nde festival coşkusu

Manavgat Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali, Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Festival Köyü ile başladı.

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl, ’si düzenlenen ‘Manavgat Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali’ Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Festival Köyü ile başladı. 12 Ağustos tarihine kadar açık olacak festivalde, çeşitli etkinlikler yapıldı.

Festival Köyü’nde son olarak Taksis grubu konser verdi. Festival Köyü’ne Manavgatlı vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

“Festival Köyümüze davet ediyorum”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de Festival Köyü boyunca vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Sözen etkinlikleri ilgi ile izleyerek, vatandaşların eğlencesine ortak oldu. Sözen, “Tüm vatandaşlarımızı 10 Ağustos Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi meydanında İpek Demir ve Hadise Konseri ile festival boyunca açık kalacak olan Festival Köyümüze davet ediyorum” dedi.

Festival programı

Manavgat Barış Suyu Festivali programı şöyle devam edecek; 10 Ağustos 2018 Cuma günü saat 20.00’de İpek Demir ve saat 21.30’da Hadise sahne alacak. Festivalin üçüncü günü 11 Ağustos Cumartesi saat 20.00’de Yüksek Sadakat gurubu ve 21.30’da İrem Derici konser verecek. Festivalin son günü 12 Ağustos 2018 Pazar günü ise saat 20.00’de Jehan Barbur ile saat 21.30’da Serdar Ortaç vatandaşlarla buluşacak.