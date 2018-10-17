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Başarılı sporcular ödüllendirildi

Muğla’da yapılan Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası’nda başarılı olan Finikeli sporcular ödüllendirildi.

Muğla'da yapılan Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda başarılı olan Finikeli sporcular ödüllendirildi.


AK Parti Antalya İl başkanı İbrahim Ethem Taş, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ile birlikte Finikeli başarılı sporcuları ve hocalarını ziyaret etti. Ziyarette Muğla'da yapılan Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda birinci olan Şüeda Özcan'a tam altın, Kırkpınar Güreşleri minik 1 kategorisinde üçüncü olan Salih Can Topçu'ya ve Elmalı Güreşleri'nde teşvik 1 kategorisinde ikinci olan Ramazan Efe Boztaş'a yarım altın hediye edildi. Çalıştırıcıları Sadık Kaynar'a da plaket verildi.

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