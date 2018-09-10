Başkan Böcek, ADGİAD üyeleriyle buluştu

Antalya Doğu ve Güneydoğu İşadamları Derneği (ADGİAD)'nin 6'ncı geleneksel kahvaltı etkinliğine Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yanı sıra Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aydın Özer ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Muhittin Böcek, kahvaltıda ADGİAD üyeleriyle bol bol sohbet etti. ADGİAD Başkanı İsmail Kaya, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e derneğe verdiği katkı ve desteklerden dolayı teşekkür etti.

ADGİAD üyeleriyle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, “Antalya'ya bir şekilde yolu düşen bütün vatandaşlarımız bizler için değerlidir. Antalya'da böyle bir birliktelik kurmak ve geleneklerinizi yaşatmak adına çok önemli etkinlikler yapıyorsunuz. Bu birlikteliğiniz hep böyle devam etsin” dedi. Başkan Muhittin Böcek, ADGİAD'a katkı sağlayan dernek üyelerine de plaket takdim etti.