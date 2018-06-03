Başkan Böcek, Alanyalılarla iftarda buluştu

Alanya Cuma Pazarı’nda gerçekleştirilen iftar yemeğine, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, CHP milletvekili adayları Ali Takavut, Şengül Yeşildal, İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Saadet Partisi İlçe Başkanı Arif Gülşen, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açan davetliler, tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi eşliğinde iftarlarını yaptı.

2 bine yakın Alanyalının katıldığı iftarda kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Alanyalı hemşehrilerimle bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Sık sık Alanya’da vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Ramazan ayı birlik ve beraberliğin en müstesna yaşandığı aylardın biridir. Bu gün burada çok güzel birliktelik var. İftarımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun” dedi.

İftar sonrasında Başkan Muhittin Böcek, Alanyalı vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Böcek, daha sonra esnaflara hayırlı işler diyerek, çaylarını içti. Başkan Böcek, vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılandı. Başkan Muhittin Böcek, Alanya ziyaretinde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ile de bir araya geldi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Alanya İlçe Başkanlığı Seçim irtibat Merkezi’ni ziyaret ederek, Alanya programını tamamladı.