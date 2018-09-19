Başkan Böcek, anketten birinci sırada çıktı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bilgi Toplama Merkezi Yerel Gündem Araştırması'nda 75,3 başarı oranıyla Türkiye genelinde en başarılı belediye başkanı seçildi.

Bilgi Toplama Merkezi Yerel Gündem Araştırma Şirketi, 4-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye genelinde her bir ilçeden 600 kişiyle telefon görüşmesi yaparak “En başarılı belediye başkanı kim?” sorusuna cevap aradı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yapılan ankette 75,3 oran ile en başarılı belediye başkanı oldu.

Anket sonucunu değerlendiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye geneli yapılan bu ankette birinci sırada yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. “Antalya halkına teşekkür ediyorum.” diyen Başkan Böcek, “25 yıldır Antalya'da başkanlık yapan tek kişiyim. Halkımızın da büyük destekleriyle dört dönemdir Konyaaltı Belediye Başkanı olarak görev yapmaktayım. Bu anketler başarımızın tescilidir. Türkiye genelinde büyükşehir belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları arasından birinci sırada çıkmak çok önemlidir. Beni destekleyen ve bu başarıya layık gören hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bundan sonra Antalya halkına daha iyi hizmet edebilmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.