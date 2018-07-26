Başkan Böcek: Antalyaspor’un her zaman yanındayız

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Bulut ve Antalyaspor Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Öztürk, Mustafa Vicir, Ziya Erbaş ve Antalyaspor Genel Müdürü Adem Kart’ı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, Antalyaspor’a her zaman destek olduklarını, olmaya da devam edeceklerini söyledi. Muhittin Böcek, “2018-2019 sezonunu büyük bir heyecanla bekliyoruz. Antalyaspor’umuzun maçlarına her fırsatımda gitmeye çalışıyorum. Maddi ve manevi şehrimin takımının yanındayım. Antalyaspor, şehrimizin ortak değeridir. Tüm kurum ve kuruluşların takımımıza destek olmasını bekliyorum.” dedi.

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut ise konuşmasında Başkan Böcek’e katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Cihan Bulut, Başkan Böcek’e ziyaret anısına çiçek takdim etti.