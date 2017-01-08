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08 Ocak 2017 12:55

Başkan Böcek, atık merkezini inceledi

Başkan Böcek, atık merkezini inceledi

08 Ocak 2017 12:55

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz aylarda hizmete açılan 14 farklı atığın ayrıştırılıp depolandığı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde çalışmaları inceledi. Konyaaltı Belediyesi, bu projeyle de geri dönüşümün öncüsü olmuştu.
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tebliği ile yerel yönetimlerin sorumlu olduğu 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’yle Antalya’da geri dönüşüme öncülük ediyoruz.” diyen Başkan Muhittin Böcek, 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’yle kaynağında ayrı toplanan geri kazanılabilir atıkları diğer atıklarla karıştırmadan depolayıp geri dönüşüm merkezlerine göndermeyi amaçladıklarını söyledi.
Başkan Böcek, merkezin tarımsal özellikleriyle doğa dostu olduğuna işaret ederek, “Merkezin, çatı kısmında yer alan 100 kW gücünde panellerle enerjisini güneşten elde ediyor. Böylece toplanan atıkları geri dönüştürerek elde ettiğimiz ekonomik değerin yanı sıra, kendi elektriğimizi üreterek de tasarruf sağlıyoruz. Bu tesisle hem doğayı koruyoruz, hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz” diye konuştu.
Günde ortalama 35 ton atık ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını dile getiren Başkan Böcek, otel, okul, hastane, konut ve marketler olmak üzere 400 ayrı noktada geri dönüşüm uygulaması yaptıklarını kaydetti.



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