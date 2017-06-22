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22 Haziran 2017 10:54

Başkan Böcek, Bahtılı Mahallesi’nde iftar yaptı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bahtılı Mahallesi Muhtarlığı ve bölge halkı işbirliğiyle düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Başkan Böcek, Bahtılı Mahallesi’nde iftar yaptı

22 Haziran 2017 10:54


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iftar sofralarında bölge halkıyla buluşmaya devam ediyor. Başkan Böcek, Bahtılı Mahallesi Muhtarlığı ve bölge halkı işbirliğiyle düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Muhittin Böcek, burada Bahtılı Mahalle Muhtarı Hüseyin Vedat Mutlu ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.


Muhittin Böcek, Bahtılı Mahallesi meydanında düzenlenen iftar yemeğine katılan vatandaşları tek tek selamladı. Yemeğe Konyaaltı İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik ile birlikte Konyaaltı Belediyesi meclis üyeleri de katıldı.


Başkan Böcek, “11 ayın sultanı Ramazan ayında düzenlenen bu yemekler, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyor. Dayanışmanın, hoşgörünün arttığı bu ayda hep birlikte aynı sofrada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu anlamda bizleri geleneksel iftar yemeğinde buluşturan Bahtılı Mahalle Muhtarı Hüseyin Vedat Mutlu başta olmak üzere tüm bölge halkına teşekkür ediyorum” dedi.




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