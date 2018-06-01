Başkan Böcek, Burdurlularla buluştu

Antalya Burdurlular Derneği Ramazan ayı nedeniyle Antalya’da yaşayan Burdurlu iş adamlarına iftar yemeği verdi. İftar yemeğine iş adamları dışında Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, Burdurlular Derneği Başkanı Önder Kurnaz ve 300’e yakın davetli katıldı. Davetliler, ezanın okunmasıyla açılan orucun ardından iftarını yaptı.

İftar yemeğinde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’da yaşayan Burdurlu işadamlarının ticari alanda büyük katkılar koyduklarını belirtti. Bu anlamda istihdam da oluştuğunu dile getiren Başkan Böcek, Burdurlu hemşehrilerle iftar sofrası etrafında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Konyaaltı Belediye Başkanı, “İftar yemeğinde bizleri bir araya getiren, bizlere güzel sohbet etme fırsatı veren Burdurlular Derneği Başkanı Önder Kurnaz’a ve yönetimine teşekkür ederim” dedi.

Başkan Muhittin Böcek, gecenin sonunda Antalya Burdurlular Derneği’nde emektar isim Kazım Akyol ve Mehmet Tekin’e plaket takdim etti. İftar yemeğinden sonra bir konuşma yapan Antalya Burdurlular Derneği Başkanı Önder Kurnaz, başta Muhittin Böcek olmak üzere iftar yemeğine katılan tüm misafirlere teşekkür etti.