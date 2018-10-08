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Başkan Böcek, Burdurlularla buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Burdur’lular Derneği’nin 18’inci Geleneksel Pilav Şöleni’nde Burdurlu vatandaşlarla bir araya geldi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Burdur'lular Derneği'nin 18'inci Geleneksel Pilav Şöleni'nde Burdurlu vatandaşlarla bir araya geldi.


Düzlerçamı Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen Antalya Burdur'lular Derneği'nin 18'inci Geleneksel Pilav Şöleni'ne Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Çetin Osman Budak ve çok sayıda davetli katıldı. Antalya Burdurlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Önder Kurnaz ile birlikte vatandaşları selamlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e Burdur'lular yakın ilgi gösterdi.


Antalya Burdurlular Derneği Başkanı Önder Kurnaz, Geleneksel Pilav Şöleni'ne katkılarından dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Başkan Muhittin Böcek, Burdur'un nüfusu kadar Antalya'da Burdur'lu vatandaşın yaşadığına dikkat çekerek, “Heybenin bir ucunda Antalya, diğer ucunda Burdur vardır. Burdur bizim için Antalya'dan farklı değildir. Bu tür etkinlikler dostlukların pekişmesine olanak sağlar. Her zaman sizlerin yanınızdayız” dedi.

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