Başkan Böcek, Elmalı’da sahur yaptı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kadir Gecesi’nde ibadet ve kültür şehri Elmalı’da vatandaşlarla bir araya geldi. Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Güreş Antrenörleri Hasan Aydın ve Ufuk Atalan ile birlikte başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban, İbrahim Çoraman ve beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Elmalı İlçe Yönetimini ziyaret etti. İlçe Başkanı Şakir Aydın ve yönetimi tarafından karşılanan Başkan Muhittin Böcek ve beraberinde ki heyet, sonrasında Elmalı’da vatandaşlarla kucaklaştı.

Gece boyunca sokaklarda ibadetlerini yapan Elmalı vatandaşları tarafından büyük sevgiyle karşılanan Muhittin Böcek, Sinan-ı Ümmi ve Vahib-i Ümmi Türbelerini ziyaret etti. “Burada milletimizin birlik ve bütünlüğü, barış ve huzuru için dua ettim.” diyen Başkan Muhittin Böcek, tespih namazını da Elmalı merkezinde bulunan camide kıldı.

Gecenin geç saatlerinde Helvacılık Sokağı’nda esnafı ziyaret eden Başkan Böcek, buradan alış veriş yapmayı da ihmal etmedi. Elmalı’nın ibadet ve kültür kenti olduğunu dile getiren Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi olarak her ay düzenledikleri gezi ile vatandaşlara Elmalı’nın tarihi ve kültürel güzelliklerini gösterdiklerini söyledi. Bununla bu gezi ile bölge esnafının da kazandığını dile getiren Muhittin Böcek, bu günde bizzat bu yerleri gezip görmek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmek istediklerini bildirdi. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nde Elmalı’da olmanın büyük huzur verdiğini ifade eden Muhittin Böcek, tüm İslam aleminin bu hayırlı gecesini mübarek ettiğini kaydetti.