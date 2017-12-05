Başkan Böcek, engelli dernekleri üyeleriyle buluştu

Konyaaltı Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü’nde geleneksel hale getirdiği kahvaltı programında, Antalya’da hizmet veren engelli derneklerini ağırladı. Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Mehmet Karavural, Aktif Engelliler Derneği Başkanı Nurdan Özsoy, Özel Sporcular Spor Kulübü Başkanı Yasemin Yaraşır, Beyaz Baston Görmeyenler Derneği Başkanı Kamil Çam, Antalya Görmeyenler Spor Kulübü Başkanı Özgür Koca, Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Cemalettin Çakar ve dernek üyelerinin katıldığı kahvaltı programına Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ev sahipliği yaptı.

Dernek üyelerini tek tek selamlayan Başkan Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi olarak her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla düzenledikleri kahvaltı programında engelli dernekleri üyeleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Konuşmasında herkesin birer potansiyel engelli olduğunu ifade eden Böcek, Konyaaltı Belediyesi olarak hayata geçirdikleri her bir projede engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak dokunuşlarda bulunduklarını bildirdi. Muhittin Böcek, fiziksel engelli bireyler için kılavuz kaldırım taşlarından engelli asansörüne, rampalardan akü şarj istasyonlarına bir çok hizmetin sunulduğu Konyaaltı’nda, Engelli Kamu Personeli Sınavı (EKPSS) kursu ile de engelli bireyleri hayallerine kavuşturduklarını söyledi.

Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Mehmet Karavural ise konuşmasında fiziksel engelli bireylerin sokakta karşılaştıkları güçlüklerin Konyaaltı’nda hemen hemen hiç yaşanmadığını bildirdi.