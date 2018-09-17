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Başkan Böcek, esnafın Ahilik Haftasını kutladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB)’nin bu yıl 22.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB)'nin bu yıl 22.sini düzenlediği Ahilik Haftası ve Ayakkabıcılar Çarşısı Açılış Törenlerine katıldı.


Sobacılar Çarşısı içerisindeki Ahi Evran Meydanı'nda 22. Ahilik Haftası Töreni gerçekleştirildi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yanı sıra Vali Münir Karaloğlu, belediye başkanları ve milletvekilleri ile çok sayıda kurum-kuruluş temsilcisi katıldı.


Törende 'Ahi Babası' olarak bilinen AESOB Başkanı Adlıhan Dere, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmaların ardından AHİLİK geleneklerine göre belirlenen yılın esnaf ve çıraklarına hazırun tarafından plaket takdim edildi. Törenin ardından Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de yer aldığı protokol üyeleri, Antalya Ayakkabıcılar Çarşısı'nın açılışını gerçekleştirdi.

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