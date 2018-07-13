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13 Temmuz 2018 14:29

Başkan Böcek: “Feslikan tapusunda sona gelindi”

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yakın zamanda Feslikan Yaylası’nın yıllardır süre gelen tapu hasretini sona erdirmek istediklerini söyledi.

Başkan Böcek: “Feslikan tapusunda sona gelindi”

13 Temmuz 2018 14:29


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Defterdarı Yusuf Atılğan’ı ziyaret etti. Konyaaltı Belediyesi bürokratlarının da katıldığı ziyarette Başkan Muhittin Böcek, Defterdar Yusuf Atılğan ile Feslikan Yaylası tapu tespiti işlemleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.


Daha önce ki süreçte Feslikan Yaylası’nın 20 yıllık ot bedellerinin yatırılarak mera vasfından çıkarılması ve Maliye Hazinesi adına tescil edilmesi işleminin yapıldığını hatırlatan Muhittin Böcek, “Feslikan Yaylası’nda imar uygulaması işlemini gerçekleştirdik. Defterdarlık Feslikan Yaylası’nda tespit çalışmalarını tamamladı. Bundan sonraki süreçte tapuların vatandaşlara teslim edilmesi konusunda, 750 adet gecekondu için Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden tapu devirleriyle ilgili görüş alınması konusunda yazı yazılacak. Ziyaretimizde, resmi yazışmaların tamamlanmasından sonra tapuların olabildiğince hızlı şekilde vatandaşlarımıza verilmesi hususunu görüştük. Kısa zamanda vatandaşların yıllardır süren tapu hasretini sona erdirmek istiyoruz” dedi.


Başkan Böcek, Antalya Deftarlığı’nın bu süreçteki çalışmalarından ve katkılarından dolayı Defterdar Yusuf Atılğan ve çalışanlarına teşekkür etti.




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