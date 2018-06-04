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04 Haziran 2018 14:43

Başkan Böcek, Geyikbayırı’nda iftar yemeğine katıldı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Geyikbayırı Mahallesi Muhtarlığı ve bölge halkı işbirliğiyle düzenlenen geleneksel iftar yemeğine katıldı.

Başkan Böcek, Geyikbayırı’nda iftar yemeğine katıldı

04 Haziran 2018 14:43


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Geyikbayırı Mahallesi Muhtarlığı ve bölge halkı işbirliğiyle düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Konyaaltı İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik ile birlikte Geyikbayırı Mahallesi’nde iftara katılan Muhittin Böcek, burada Geyikbayırı Mahalle Muhtarı Salih Teker ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Muhittin Böcek, Geyikbayırı Cami önünde bulunan meydanda düzenlenen iftar yemeğine katılan vatandaşları tek tek selamladı.


Başkan Böcek, "11 ayın sultanı Ramazan ayında düzenlenen bu yemekler, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyor. Dayanışmanın, hoşgörünün arttığı bu ayda hep birlikte aynı sofrada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu anlamda bizleri geleneksel iftar yemeğinde buluşturan Geyikbayırı Mahalle Muhtarı Salih Teker başta olmak üzere tüm bölge halkına teşekkür ediyorum" dedi.




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