Başkan Böcek: “Hayallerinizin peşinden gidin”

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk ders gününde Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. 900’e yakın öğrenciyle ders başı yapan Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi’nde öğretmen ve öğrencileri ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrenciler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Böcek ailesi olarak bağışladıkları arazi üzerine babası ve kendi ismiyle inşa edilen okulun hayatında ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Ben devlet okulunda okudum. Doğup büyüdüğüm topraklardaki bu insanlara vefa borcum var düşüncesiyle bu okul projesini hayata geçirdim. Kısa süre içinde tamamlanıp hizmete açılan Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi’nde 2017-2018 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

11/C sınıfı öğrencilerini ilk ders saatinde ziyaret eden Muhittin Böcek, okul sırasında oturarak öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere “Hayallerinizin peşinde koşun” diyen Muhittin Böcek, Belediye Başkanı olarak her zaman onların yanlarında olacağını kaydetti.