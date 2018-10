Başkan Böcek, Hobi Fest'te off-road yaptı..

Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Antalya Konyaaltı Hobi Festivali, başladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 50 hobi grubunun yer aldığı festivalde tek tek stantları gezdi.

Bu yıl 3.sü düzenlenen Antalya Konyaaltı Hobi Festivali, renkli görüntülerle başladı. Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası önünde 50'den fazla hobi grubunun yer aldığı Festivalin açılışını Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin böcek yaptı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçen yıl 33 hobi kulübünün 'Hobi Fest'e katıldığını, 57 bin kişinin festival alanını ziyaret ettiğini belirtti. Başkan Böcek, bu yıl ise 50 kulübün katılım gösterdiğini, yağmura rağmen katılımın yoğun olduğunu, en az 100 bin ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.

50 hobi kulübünün katıldığı Festival'in bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, 7'den 70'e her yaştan insanın kendine ait bir hobi bulabildiği festivale vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini bildirdi. Festivalde etkinliklere de bizzat katılan Muhittin Böcek, ok atıp, off-road aracı kullandı. Her yıl olduğu gibi bir dönemin vazgeçilmez motosikleti Jawa ile de bir tur attı. Bu motosikletin kendisi için özel bir yeri olduğunu dile getiren Başkan Muhittin Böcek, bu gibi nostaljik araçların vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) bu yılki festivalde yer alıyor. Festivalde ayrıca, ok atma yarışları, dalış, kayak, triatlon, bisiklet, kamp ve dağcılık workshopları, klasik otomobil ve motosiklet sergileri de yer alıyor. Festivalin kapsamında Konyaaltı Belediyesi'nin hemen yanında oluşturulan özel alanda Enduro Motosiklet Yarışı ve Off-Road Özel Seyirci Etabı gösterileri yapılıyor. Festival, 30 Eylül Pazar günü son bulacak.