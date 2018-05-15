Başkan Böcek, “İngilizce Sokağı”nı gezdi

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi’nin giriş katında oluşturulan bir köşe de anlatılıyor. Mehmet Akif Ersoy’un anlatıldığı köşesinin açılışını Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, okul Müdürü Hakan Demir ve okul yönetimi tarafından yapıldı. Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi öğrencileri bununla birlikte okulun bir koridorunu, gündelik yaşamda karşılaştığımız olayların İngilizce olarak anlatıldığı bir sokağa dönüştürdü. Öğrencilerin İngilizce bilgisini geliştirmeye dönük bu çalışmayı takdirle karşıladığını dile getiren Muhittin Böcek, İngilizce Sokağının da açılışını gerçekleştirdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, daha sonra Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nı gezdi. Başkan Böcek, tek tek öğrencilerin projelerini inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle bir araya geldiğinde ayrı bir mutlu olduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, “Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi Antalya’mızın en özel liselerinden biridir. Mehmet Akif Ersoy Köşesi ve İngilizce Sokağı çok güzel bir çalışma olmuş. Öğrencilerimiz okul koridorlarında gezinirken bile önemli bilgiler elde edebilecek. Her yıl TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda çok özel projeler hazırlıyor. Bu yıl da 24 proje hazırlayan öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.