Başkan Böcek, Konyaaltı Cemevi Şampiyonlarını ağırladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 103 Korkmaz İnsan Barış ve Dostluk Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Cemevi Kadın Futbol Takımını tebrik etti.

“Kadın Şiddetine Hayır” sloganıyla kurulan Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Cemevi Kadın Futbol Takımı, bu yıl 3.sü düzenlenen 103 Korkmaz İnsan Barış ve Dostluk Futbol Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Yaşları 17 ile 53 arası kadınlardan oluşan Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Cemevi Kadın Futbol Takımı, birincilik sevincini Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile paylaştı. Alevi Kültür Derneği Konyaaltı Şube Başkanı Erdoğan Tedik, Konyaaltı Cemevi Kadın Futbol Takımı Kaptanı Gül Kaygusuz ve takım oyuncularıyla birlikte Başkan Böcek'i makamında ziyaret etti.

Yaklaşık 8 ay devam eden turnuvaya Konyaaltı Belediyesi'nin kendilerine sağladığı imkanlarla hazırlandıklarını ifade eden da Gül Kaygusuz, Turnuvanın şampiyon takımı olarak Başkan Muhittin Böcek'i ziyaret ederek teşekkür etmek istediklerini söyledi.

Alevi Kültür Derneği Konyaaltı Şube Başkanı Erdoğan Tedik'te Başkan Böcek'in her zaman kendilerine destek olduğunu belirterek, “Kadın Şiddetine Hayır” sloganıyla yola çıkan Konyaaltı Cemevi Kadın Futbol Takımı'na da sahip çıktığını bildirdi.

“Spor demek barış demek, dostluk demek” diyen Başkan Muhittin Böcek, “ Bütün insanlarımızın inançlarına saygı duyarak güzel şeyler yapmaya çalıştık. Hatta Kent Meydanında Dedemiz, ‘Bu başkanlar söz veriyor yapmıyor' demişti. Ben orda söz alıp yapacağımızı söylemiştim. Ve Antalya'mızda denize yakın güzel bir yerde Konyaaltı Cemevi'ni hizmete açtık. Burada bulunan insanlarımızın ibadetlerini, yaşam biçimlerini, güzelleştirmeye çalıştık. Bu günde kupayla geldiniz beni çok mutlu ettiniz. Katkı koyan herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.