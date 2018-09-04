Yaz dönemi nedeniyle aylık toplantılara iki süreyle ara veren KONYSİAD, güz dönemi toplantılarına Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ağırlayarak başladı. Başkan Muhittin Böcek, Başkan Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve ilgili birim müdürleriyle birlikte katıldığı toplantıda Konyaaltı’nda yapmış olduğu hizmetlerini anlattı. Projeleri bölgenin ihtiyaç önceliğine göre planladıklarını dile getiren Muhittin Böcek, belediye hizmet binasından, yaşlılar kreşine, çocuk kreşlerinden, evde bakım hizmetine, sosyal yardımlardan, fuar merkezine kadar pek çok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Muhittin Böcek, üniversiteli öğrenciler için de geçtiğimiz yıl yurt açtıklarını, bununla birlikte öğrencilere çay ve çorba ikramın yapılacağı Öğrenci Lokalini 10 gün içinde hizmete açacaklarını kaydetti.

Konuşmaların sonunda yöneltilen bir soru üzerine Boğaçayı Projesiyle ilgili başta söyledikleri ile aynı noktada olduğunu ifade eden Muhittin Böcek, taşkın sularına karşı bölgede bir tedbir alınmadığını, bunun ileriki yıllarda telafisi mümkün olmayacak sakıncalara yol açabileceğini söyledi.

Konyaaltı Sahili hakkında da konuşan Muhittin Böcek, Sahili 1999 yılında açtıklarını ve yaptıkları proje ile birincilik aldıklarını hatırlatarak, "Konyaaltı Sahili Büyükşehir Belediyesine geçti. Geçen yıl her şey bedava denildi. Vatandaş şezlongları da aldı götürdü. Bu yıl paralı oldu. Günde 40 bin kişinin geldiği yere şu an gelen sayısı büyük ölçüde düştü." dedi.

Konyaaltı’na ivme kazandıracak, değer katacak her projenin önyargısız yanında olduklarını bildiren KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan, "Tek koşulumuz projenin ne getirip ne götüreceği konusunda gerekli ve yeterli tartışma ortamının oluşturulması ve buradan çıkacak sonuca göre karar alınması. Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’e bugüne kadar Konyaaltı’na yapmış olduğu değerli hizmetler için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların sonunda Başkan Muhittin Böcek, Derneğe yeni üye isimlere belgelerini verirken, Dernek üyesi Antalya eski Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan’da Başkan Böcek’e katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.