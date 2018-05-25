Başkan Böcek, Kumluca’da

Sonrasında ise pazar esnafını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir dizi ziyaret için Kumluca’ya giden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kumluca İlçe Başkanlığının düzenlediği ‘CHP Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Başkan Böcek’le birlikte toplantıya CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, milletvekili adayları Aydın Özer, Cavit Arı, Nusret Bayar, Kemal Bilal Öner ve İsmail Hakkı Gül katıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, daha sonra CHP Kumluca İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz ve milletvekili adaylarıyla birlikte Kumluca Cuma Kapalı Pazarını ziyaret etti. Esnaflara hayırlı işler dileyerek, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Böcek’e vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. Konyaaltı ile Kumluca’nın yaylalarının sınır olduğunu dile getiren Başkan Muhittin Böcek, “Kumluca, Antalya’mız ve Türkiye için önemli bir ilçedir. Yaş sebze ve meyveciliğin önemli bir kısmı buradan sağlanıyor. Esnafımızın, çiftçimizin sorunlarını biliyoruz. Kumlucalı vatandaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Bugün pazarcı esnafımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla bir araya geldik” dedi.