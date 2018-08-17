Başkan Böcek; “Kurban Bayramı hazırlıklarımız tamam”

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri ve satış yerlerini belirledi. Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı Kaymakamlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü’nden oluşan Kurban Komisyonu, bu yıl kurban satış noktasını tek noktada birleştirdi. Zümrüt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde kurban satış yerinin tüm altyapı Konyaaltı Belediyesi tarafından hazırlanırken, 48 vatandaş kurban satışı yapabilmek için Konyaaltı Belediyesi’ne başvuru yaptı.

Böcek, esnafı ziyaret etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’te Kurban Bayramı öncesi esnafları ziyaret etti. Veteriner Müdürlüğü ekipleri, kurban satış yerinde kurbanlıkların kontrollerini sağladı. Kurban satışı yapan esnafa “bol kazanç” dileyen Başkan Muhittin Böcek, esnafların çaylarını içti. Başkan Böcek, kurban almaya gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Muhittin Böcek, belediye olarak halkın sağlıklı ve hijyenik şartlarda kurbanlıklarını almaları ve kesmelerini sağlamak adına tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

“Ücretsiz olarak yapılacak”

Başkan Muhittin Böcek, “Bu yıl kurban satışı Çakırlar yolu üzerinde tek noktadan yapılıyor. Kurban Bayramı’nda ise beş yerde; Liman Mahallesi, Siteler Mahallesi, Öğretmenevleri, Pınarbaşı Mahallesi Kapalı Pazar Yerleri’nde küçükbaş havyan kesimi, Altınkum Mahallesi’nde büyükbaş hayvan kesimi ücretsiz olarak yapılacaktır. Buralarda görev alan tüm kasap arkadaşlarıma ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Başkan Böcek, “Birlik ve beraberlikten yana, huzurlu, tüm değerlerimizi koruduğumuz bir bayram diliyorum. Bayramın tüm ülkemize sağlık, huzur ve krizlerin yaşanmadığı barış dolu güzel günler getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun ” diye konuştu.