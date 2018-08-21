Başkan Böcek, kurban kesim yerlerini ziyaret etti

Konyaaltı Belediyesi, bu yıl Liman, Öğretmenevleri, Pınarbaşı, Siteler ve Altınkum Mahalleleri’nde küçükbaş; Altınkum Mahallesi’nde ise küçük ve büyükbaş olmak üzere 5 ayrı kurban kesim noktası oluşturdu. Kurban Bayramının ilk gününde kesim noktalarını ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşlarında Bayramlarını tebrik etti. İlk olarak Liman Mahallesi Kapalı Pazarını ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi olarak vatandaşların kurban kesimi görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü imkanı oluşturduklarını söyledi.

Başkan Böcek, “Öncelikle mübarek Kurban Bayramı’nın şehrimiz, ülkemiz ve tüm İslam âlemine mübarek olmasını diliyorum. Bizler bugün buralarda bayram yapabiliyorsak, rahatlıkla kurbanlarımızı kesebiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Özellikle şehit annelerimizin bayramlarını tebrik ediyor, ellerinden saygı ile öpüyorum. Konyaaltı Belediyesi olarak 5 farklı kesim noktasında tüm ekiplerimiz ile birlikte hizmet ediyoruz. Kurban kesim yerlerinde kurmuş olduğumuz stantlarımız da kurbanlarını kesmek için gelen vatandaşlarımıza çay ikram ediyoruz. Aynı zamanda kurban ibadetlerini yerine getirmek için buraya gelen vatandaşlarımızın huzuru için zabıta ekiplerimiz de görevleri başında. Tüm halkımıza hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Muhittin Böcek, daha sonra kurban kesmek için kesim yerine gelenleri ziyaret edip vatandaşlarla bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.