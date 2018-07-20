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20 Temmuz 2018 17:24

Başkan Böcek, Orhan Okulu’yu tebrik etti

Edirne’de yapılan 657.

Başkan Böcek, Orhan Okulu’yu tebrik etti

20 Temmuz 2018 17:24

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri omuzlayan Orhan Okulu, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti.


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile 657. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan Orhan Okulu’yu makamında ağırladı. Ziyarete, Döşemealtı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cihan Sidel, Döşemealtı Spor Kulübü Güreş Antrenörü Kemal Yılmaz’da katıldı.


656. Tarihi Edirne Kırpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri Antalya’ya kazandıran İsmail Balaban ile tarif edilmez bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren Başkan Muhittin Böcek, bu yıl da aynı mutluluğu Orhan Okulu ile yaşadıklarını söyledi. “Altın kemerin Antalya’da kalması son derece önemliydi” diyen Başkan Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç başta olmak üzere Döşemealtı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cihan Sidel’i, Döşemealtı Spor Kulübü Güreş Antrenörü Kemal Yılmaz ve Başpehlivan Orhan Okulu’yu bir kez daha tebrik ettiğini bildirdi.


Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ise şöyle konuştu; “Muhittin abime bizleri ağırladığı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Konyaaltı ve Döşemealtı olarak bizler kardeş belediyeyiz. Edirne Kırkpınar Güreşleri’nde aldığımız altınkemer, Döşemealtı tarihinde bir ilkti. Döşemealtı tarihinde bir ilke imza attık. Geçen sene bu mutluluğu Konyaaltı adına İsmail Balaban kardeşimiz yaşamıştı. Bu yıl da Orhan kardeşimizle bizler yaşıyoruz. Çok mutlu olduk.”


657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu ise Başkan Muhittin Böcek’e güreşlere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.


Başkan Muhittin Böcek, Orhan Okulu’ya tam altın hediye gederken, Başkan Turgay Genç’e ve onun teknik ekibine çiçek takdim etti.




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