Başkan Böcek, oruç açma lokması ikram etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muharrem ayında her yıl olduğu gibi bu yılda matem orucu tutan Aleviler için oruç açma lokması yemeği verdi. Başkan Muhittin Böcek, Muharrem ayının 11 ve 12. günlerinde Alevi Kültür Dernekleri Konyaaltı Şubesi ve Hacı Bektaş Veli Derneği Antalya Şubesi üyelerine lokma dağıttı.

Başkan Muhittin Böcek, ilk olarak Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Dernekleri Antalya Şubesi üyelerine oruç açma lokması ikramında bulundu. Yemek öncesi okunan duanın ardından Başkan Muhittin Böcek, Alevi vatandaşlarla birlikte oruç açma lokması sofrasına oturdu. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi Başkanı Nurettin Erdoğan, Başkan Muhittin Böcek'e katkılarından dolayı teşekkür etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, daha sonra dernek üyeleriyle sohbet ederek, çay içti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muharrem ayının 12. gününde ise Gürsu Mahallesi'nde bulunan Konyaaaltı Belediyesi Konyaaltı Cemevi'nde oruç açma lokmasına katıldı. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Böcek, okunan duanın ardından Konyaaltı Alevi Kültür Derneği Başkanı Erdoğan Tedik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül ve yönetimi ile birlikte sofraya oturdu. Başkan Muhittin Böcek, “Birlik ve beraberliğimiz hiçbir zaman bozulmasın. Allah lokmalarınızı kabul etsin” dedi.