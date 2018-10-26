Başkan Böcek, pastayı İlber Ortaylı ile birlikte kesti

su düzenlenen Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'nda kendisine yaş günü sürprizi yapılan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, pastasını Prof. Dr. İlber Ortaylı ile birlikte kesti.

su düzenlenen Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'nın 6. gününde, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Antalyalılar ile buluştu. İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Hanefi Avcı gibi biri birinden değerli yazarları okurlarıyla buluşturan Konyaaltı Belediyesi, Fuarın altıncı gününde Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırladı. İlk olarak Konyaaltı Belediyesi standını ziyaret eden İlber Ortaylı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından karşılandı.

Fuarda yaş günü sürpriziyle büyük şaşkınlık yaşayan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, pastasını Prof. Dr. İlber Ortaylı ile birlikte kesti. İLber Ortaylı, Başkan Muhittin Böcek'in yaş gününü ilk tebrik eden isim oldu. Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya teşekkür eden Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, "İlber Hocamız, sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli tarihçilerinden biri. Kendisini Antalya'mızda konuk etmekten büyük mutluluk duyduk." dedi.

Başkan Muhittin Böcek'in “Ben Bu Şehre Aşığım” isimli kitabını da inceleyen İlber Ortaylı, Başkan Böcek'i tebrik etti. Sonrasında Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi Tarık Akan Salonunda okurlarıyla buluşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, burada kitabını imzaladı.