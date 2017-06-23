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23 Haziran 2017 17:19

Başkan Böcek, personeliyle bayramlaştı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde personeliyle bayramlaştı.

Başkan Böcek, personeliyle bayramlaştı

23 Haziran 2017 17:19


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeliyle bayramlaştı. Başkan Böcek, makam odasında kabul ettiği belediye çalışanlarının tek tek elini sıkarak bayramlarını tebrik etti.


Başkan Muhittin Böcek, “Bugün her zaman olduğu gibi bayramlaşmak için bir aradayız. Sizler gerçekten Konyaaltı Belediyesi’nin çalışanları, medarı iftiharı personellerimizsiniz. Sizler İlçe halkının rahatı için çalışıyorsunuz. Hepinize gayretleriniz için, vermiş olduğunuz hizmetler için teşekkür ediyorum. Biz bugüne kadar birçok işi sizlerle beraber başardık, bundan sonrada başaracağımıza yürekten inanıyorum” dedi.


Personeline verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür eden Başkan Muhittin Böcek, bayramın barış, sağlık ve huzur içerisinde geçmesi dileklerinde bulundu. Konuşmasının ardından Başkan Muhittin Böcek, Belediye çalışanlarının bayramını tebrik ederek, çikolata ikramında bulundu.




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