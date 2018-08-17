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17 Ağustos 2018 17:33

Başkan Böcek, personeliyle bayramlaştı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye personeliyle bayramlaşarak, Kurban Bayramlarını kutladı.

Başkan Böcek, personeliyle bayramlaştı

17 Ağustos 2018 17:33


9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi, son iş gününde Konyaaltı Belediyesi personeli bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Başkanlık makamında yapılan bayramlaşma töreninde Konyaaltı Belediye Başkanı Muhitin Böcek, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte tüm çalışanlarının Kurban Bayramı’nı tek tek kutladı.


Başkan Böcek, Konyaaltı Belediyesi olarak bir geleneği daha devam ederek, ilk bayramlaşmayı mesai arkadaşlarıyla yaptığını kaydetti. Başkan Muhittin Böcek, “Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın ve tatilcilerimizin hiçbir sıkıntıyla karşılaşmaması için Zabıta, Temizlik ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bayram süresince görevde olacak. Kurban kesim merkezlerimizde vatandaşlarımız ücretsiz kurbanlarını kestirebilecek. Bayramlar, birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz önemli günlerdir. Eski bayram tadında bir bayram geçirmeniz dileğiyle, tüm personelimizin ve hemşerilerimizin Kurban Bayramı kutlu olsun” dedi.




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