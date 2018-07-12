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12 Temmuz 2018 15:19

Başkan Böcek Saklıkent’te proje hazırlığı yaptı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Saklıkent Mahallesi’nde yapılacak olan mesire, piknik alanı ve otopark için yerinde incelemelerde bulundu.

Başkan Böcek Saklıkent’te proje hazırlığı yaptı

12 Temmuz 2018 15:19


Konyaaltı’nın Saklıkent Mahallesi’nde yapılacak olan mesire, piknik alanı ve otopark için Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bölgede inceleme yaptı. Başkan Böcek, Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner ve yönetimi ile birlikte Saklıkent Mahallesi’nde yapılacak proje için yer tespit çalışması yaptı.



Saklıkent’te mesire, piknik ve otopark


Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Cansel Tuncer ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı yer tespiti çalışmasında, Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi ile iş birliği içinde olduklarını söyledi. Saklıkent’te her yıl düzenledikleri Saklıkent Kar Şenlikleri ile bölge turizmine büyük katkı sağladıklarını dile getiren Muhittin Böcek, bu şenlikler ile Saklıkent’i gün yüzüne çıkardıklarını bildirdi. Şimdide bölgeye mesire ve piknik alanı ile otopark yapmak istediklerini belirten Başkan Böcek, bunun için de ilgili çalışma arkadaşlarıyla birlikte bölgede fizibilite çalışması yaptıklarını kaydetti. Başkan Böcek, bu projelerin kısa süre içinde tamamlanıp hizmete açılacağının da müjdesini verdi.


Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner ise Konyaaltı Belediyesi ile her zaman iş birliği içinde olduklarını belirtti. Saklıkent Kar Şenlikleri gibi etkinliklerle bölgenin hakkettiği değere kavuşacağına inandığını dile getiren Emin Altıner, Başkan Muhittin Böcek’e ve de ekibine destekleri için teşekkür etti.




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