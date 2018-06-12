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12 Haziran 2018 14:46

Başkan Böcek, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği üyeleri ve Kepez bölgesindeki taksi durak başkanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Başkan Böcek, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

12 Haziran 2018 14:46


Konyaaltı Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği üyeleri ve Kepez İlçesi’ndeki taksi durak başkanlarıyla birlikte iftar yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kepez İlçe Başkanlığıyla birlikte gerçekleştirilen iftar programına CHP Antalya milletvekili adayları Rafet Zeybek, Nazmi Gündüz, CHP Kepez İlçe Başkanı Servet Yıldız, Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Cengiz Nizam katıldı.


Davetliler ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı. İftarda Böcek, “Ramazan ayı birlik ve beraberliğin paylaşıldığı bir aydır. Bugün sizlerle iftar sofrasını paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu güzel ayın son günlerini yaşıyoruz. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” dedi. Başkan Muhittin Böcek, daha sonra masaları tek tek gezerek davetlilerle sohbet etti.




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