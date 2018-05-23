Başkan Böcek, Sigortacılık Haftasını kutladı

23-29 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sigortacılık Haftası’nda Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İbrahim Düzenli ve yönetimini makamında ağırladı. Başkan Muhittin Böcek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ANSAD Başkanı İbrahim Düzenli başta tüm üyelerin Sigortacılık Haftasını kutladı.
Sigortanın önemine değinen Başkan Böcek, “İşletmelerimizin sigortalarını önem vermeleri gereklidir. Özellikle Antalya bölgemiz turizm potansiyeli itibarıyla şehrimize gelen yerle ve yabancı misafirlerimizi ağırlıyor. Misafirlerimize karşı sorumluluklarımız adına sigorta sistemine özen göstermekte fayda var. Sigorta haftasını kutlar, sigortalı bir yaşam dilerim” dedi.
ANSAD Başkanı İbrahim Düzenli’de Başkan Muhittin Böcek’e tüm üyeleri adına teşekkür etti.