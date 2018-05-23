Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 17:07

Başkan Böcek, Sigortacılık Haftasını kutladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD) Başkanı İbrahim Düzenli ve yönetimini ağırladı.

Başkan Böcek, Sigortacılık Haftasını kutladı

23 Mayıs 2018 17:07


23-29 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sigortacılık Haftası’nda Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İbrahim Düzenli ve yönetimini makamında ağırladı. Başkan Muhittin Böcek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ANSAD Başkanı İbrahim Düzenli başta tüm üyelerin Sigortacılık Haftasını kutladı.


Sigortanın önemine değinen Başkan Böcek, “İşletmelerimizin sigortalarını önem vermeleri gereklidir. Özellikle Antalya bölgemiz turizm potansiyeli itibarıyla şehrimize gelen yerle ve yabancı misafirlerimizi ağırlıyor. Misafirlerimize karşı sorumluluklarımız adına sigorta sistemine özen göstermekte fayda var. Sigorta haftasını kutlar, sigortalı bir yaşam dilerim” dedi.


ANSAD Başkanı İbrahim Düzenli’de Başkan Muhittin Böcek’e tüm üyeleri adına teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç