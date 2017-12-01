Başkan Böcek: “Tüm Antalyalıları Fuarımıza bekliyoruz”

Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, ziyaretçi akınına uğruyor.

Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, yeni yerinde on binlerce kitap severi sevdikleri yazarlarla buluşturdu. Konyaaltı Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde 24 Kasım Cuma günü sekizinci kez kapılarını açan Kitap Fuarı, bir hafta içerisinde on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Zafer Algöz, Doğu Perinçek, Ataol Behramoğlu, Hanefi Avcı, Burcu Bahar, Banu Avar, Yılmaz Özdil, Banu Avar, Ali Türkşen gibi çok sayıda yazar Antalya Konyaaltı Kitap Fuarında okurları için imza ve söyleşi günü düzenledi.

Fuarda kitap severleri Belediye standında karşılayan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ziyaretçilerle tek tek ilgileniyor. Böcek, 9 ay gibi kısa bir süre içinde yapımı tamamlanan Konyaaltı Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan fuarın Antalyalılardan büyük ilgi gördüğünü söyledi. 130’un üstünde yazarın katılacağı Fuarın 3 Aralık Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacağını dile getiren Muhittin Böcek, Fuarın ilk bir haftasında on binlerce kitap severi sevdikleri yazarlar ile buluşturduklarını kaydetti. Son olarak Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı da Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı’nda yazar olarak ağırladıklarını dile getiren Başkan Böcek, Lavinya’nın Aşkal İmtihanı kitabının yazarı Ümit Uysal’ı bir kez daha tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. 2-3 Aralık günlerinde yine bir birinden değerli yazarları Fuar alanında ağırlayacaklarını belirten Başkan Muhittin Böcek, tüm Antalyalıları Fuarı ziyaret etmeye davet etti.

Antalya Konyaaltı Kitap Fuarının 2-3 Aralık günleri katılımcı yazar programı şöyle;

2 Aralık Cumartesi günü İsmail Saymaz, Çağla Aktürk-Okan Yiğit, Hasan Ali Toptaş, Işık Öğütçü, Elfin Tataroğlu, Tarık Çelenek, Saygı Öztürk, Ergun Poyraz, Aslı Karabulut, Asude, Kahraman Tazeoğlu, Ayşe Kulin, Naim Babüroğlu, Ümit Zileli, Mavisel Yener, Mastafa Balbay, Can Ataklı, Enver Aysever, Burcu Bahar, Sinan Meydan, Ahmet Yavuz

3 Aralık Pazar günü Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Suat Suna, ersan Şen, Tuncay Özkan, Gürkan Hacır, Ergun Poyraz, Burcu Bahar, Can Ataklı, İrfan Detğirmenci, İhsan Eliaçık, Nagihan, Koray Yersüren, Hakan Aydın, Ümit Zileli, Emre Gül, Buse Pendaz, Fikret Eroğlu, Murat Tavlı, Naim Babüroğlu.