Başkan Böcek vatandaşları 3. Hobi Fest'e davet etti

Hobi Fest'e tüm vatandaşları davet etti. Böcek, geçen sene yapılan festivale 57 bin kişinin katıldığını belirterek bu sene sayının daha artmasını hedeflediklerini söyledi. Konyaaltı Belediyesi tarafından 29-30 Eylül tarihleri arasında Konyaaltı Belediyesi önünde gerçekleştirilecek olan ‘3. Hobi Fest 2018' festivali hakkında Başkan Böcek basına bilgilendirmede bulundu.

“Sayının daha artmasını hedefliyoruz”

Konyaaltı Belediyesi olarak bu tarz etkinliklerde ilkleri yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Böcek, “Bir ilki gerçekleştirdik. 50 hobi grubuyla 3.üncüsü gerçekleştireceğimiz ‘Hobi Festivali'ni yapacağız. Etkinlikler kapsamında yan tarafta yine seyirci etabının yanında parkurlarımız olacak. Bu 50 hobi grubunun katılımcı sayısı, geçen sene 57 bin civarında olmuştu. Bu sene ise bu geçen sene ki sayının daha artmasını hedefliyoruz” dedi.

Türkiye'nin farklı kentlerinden insanlarında ziyaret ettiği Hobi Festivali'nde, çeşitli etkinliklerle Antalyalıların eğlenceli bir hafta geçireceğini bildiren Böcek, etkinlik kapsamında yer alan etkinlikleri paylaştı. Böcek, “Türk Hava Kurumu model uçak yapımı ve uçak simülasyon gösterisi, okçuluk kulübü ok atma yarışları, dalış, kayak, triatlon, bisiklet, kamp ve dağcılık sporu workshopalrı, klasik otomobil, vosvos, klasik 124 ve motosiklet sergileri yapılacak. Ayrıca antika radyo sergisi, pul koleksiyonu sergisi, fotoğraf çekim workshopları, zumba gösterisi, modern dans ve engelsiz yaşam derneği ritim konseri gibi birçok etkinlik yapılacak” diye konuştu.

Başkan Böcek, bu festivalde herkesin kendinden bir şey bulacağını belirterek, tüm Antalyalıları Hobi Fest 2018'e davet etti.

“Türkiye'de bizi örnek aldılar”

Öte yandan Kitap Fuarı hakkında sorulan soruları yanıtlayan Böcek, “Kitap fuarı yapmak isteyenler de oldu, yaptılar da. Türkiye'de bizi örnek aldılar. Belediye eliyle yapılan en büyük satış stant sahipleri, birinci sıradadır. Kitap fuarının bile ismini koyarken, en ince detayına kadar konuştuk. Antalya için çok güzel şeyler yaptım. Çok şey için teşekkür aldım fakat Kitap Fuarı'nda aldığım teşekkür zirvede. Bin 680 öğrencimizin kompozisyonunu yapıştırdık. Benim için çok önemliydi. Kitap Fuarı'ndaki konu herkesin kendini bulamadığı bir ortamdı. 200 civarında yazarımızla yapacağız” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Böcek, festivalin yapılacağı alana giderek incelemelerde bulundu.