Başkan Böcek, yeni eğitim yılının açılışını yaptı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılış törenine katıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, her yıl olduğu gibi bu yılda rahmetli babasının da isminin yer aldığı Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nde, yeni eğitim öğretim yılının açılışını gerçekleştirdi. Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Muhittin Böcek, bundan 4 yıl önce 340 öğrenciyle eğitim-öğretime kapılarını açan Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nin bugün 1200 öğrencisi olduğunu söyledi. Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nin kısa süre içinde bir çok başarıya imza attığını ifade eden Başkan Böcek, okula olan talebin de bu başarıyla birlikte her yıl katlanarak arttığını bildirdi.

“Ben devlet okulunda okudum”

Konuşmasının ardından öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Muhittin Böcek, Böcek Ailesi olarak bağışladıkları arazi üzerine babası ve kendi ismiyle inşa edilen okulun hayatında ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Başkan Muhittin Böcek, "Ben devlet okulunda okudum. Doğup büyüdüğüm topraklardaki bu insanlara vefa borcum var düşüncesiyle bu okul projesini hayata geçirdim. Kısa süre içinde tamamlanıp hizmete açılan Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nde 2018-2019 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

12/C sınıfı öğrencilerini ilk ders saatinde ziyaret eden Muhittin Böcek, okul sırasında oturarak öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere "Hayallerinizin peşinde koşun" diyen Muhittin Böcek, Belediye Başkanı olarak her zaman onların yanlarında olacağını kaydetti.