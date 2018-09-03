Başkan Böcek, ‘Yüksek Lisans’ diplomasını aldı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Yüksek Lisans yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eğitimini başarıyla tamamladı. Başkan Muhittin Böcek, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkiye Türkçesi ile Eğitim Programları (TÜRTEP) Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, TÜRTEP Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Buluç ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kale’nin katıldığı törenle diplomasını aldı. Kep giyen Başkan Böcek’e diplomasını Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız verdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hayatının en önemli anlarından biri olduğunu söyleyerek, yüksek lisans eğitimini tamamlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Böcek, “Eğitimin yaşı yok. Çok yoğun ve tempolu bir hayatımız var. 25 yıldır başkanlık yapıyorum. Siyaset ve belediye başkanlığı alanındaki başarılı çalışmalarımızı eğitim ile de taçlandırmaktan dolayı çok mutluyum. Bundan sonra da bilgi ve birikimimizi Antalya’mız için sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız’da eğitime önem veren bir belediye başkanı olması nedeniyle Başkan Muhittin Böcek’i kutlayarak, Yüksek Lisansı tamamlamasından dolayı tebrik etti. Günün anısına Prof. Dr. Musa Yıldız, Başkan Muhittin Böcek’e Hoca Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet Kitabını hediye etti.