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05 Eylül 2018 15:44

Başkan Böcek, ‘Zabıta Haftası’nı personeliyle kutladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Zabıta Teşkilatı’nın 192’nci kuruluş yıldönümünde zabıta personeliyle bir araya geldi.

Başkan Böcek, ‘Zabıta Haftası’nı personeliyle kutladı

05 Eylül 2018 15:44


Her yıl 1-7 Eylül günleri arasında kutlanan Zabıta Haftası’nın 192’nci kuruluş yıldönümünde Konyaaltı Belediye Başkanı Muhitin Böcek, zabıta personeliyle buluştu. Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli personel ile kahvaltıda bir araya gelen Başkan Muhittin Böcek, personelin tek tek Zabıta Haftası’nı kutladı. Halk ile iç içe olan zabıtanın belediyenin aynası olduğunu söyleyen Başkan Böcek, Zabıta Teşkilatı’nın 192’nci kuruluş yıldönümünde zabıta çalışanlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.


1999 yılında göreve başladığında 8 zabıta personelinin olduğuna dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, “Bu güzel yolda şuan 43 arkadaşımızla çalışıyoruz. Konyaaltı’mızın değişmesine, güzelleşmesine tüm personelimiz önemli katkı sağladı. Son derece başarılı bir yol kat ettik. Bundan sonra daha güzel işlere imza atacağız. Özverili çalışmalarınız için teşekkür eder, Zabıta Haftanızı bir kez daha kutlarım” dedi.


Başkan Muhittin Böcek’in her zaman kendilerine destek olduğunu ifade eden Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Çetin, çiçek takdim ederek teşekkür etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, daha sonra zabıta personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.




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