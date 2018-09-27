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Başkan Böcek'e asfalt teşekkürü

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı kapsamında okul ziyaretlerini sürdürüyor.


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Z. Marsel Z. Denizhan Öner İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını temennisinde bulundu.


Okul müdürü İbrahim Gürkan Aksungur ve öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Böcek, “2018-2018 eğitim-öğretim yılınız hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir eğitim sezonu geçirmenizi dilerim. Belediyemiz olarak sizlere elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Gelen talebinizi kısa sürede tamamladık. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz bizler için çok değerli” dedi.


Z. Marsel Z. Denizhan Öner Okul Müdürü Aksungur, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e okul bahçesinin asfaltlanmasından ve çevre düzenlemesinden dolayı teşekkür etti. Başkan Böcek'e öğrenciler yakın ilgi gösterdi. Başkan Muhittin Böcek, öğrencilerle sohbet ederek, başarılar diledi.

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